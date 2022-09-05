В МИД Казахстана заявили, что украинский посол извинился за слова об убийстве россиян 5 сентября, 19:26 Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский (Фото:Посольство Украины в Казахстане/Facebook)

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский в понедельник, 5 сентября, принес извинения за свое заявление об убийстве российских оккупантов.

Как сообщает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, власти страны считают такие заявления неприемлемыми, «потому что дипломатия больше направлена на сближение».



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«Он [посол Украины] принес свои извинения и сказал, что это у него было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что там, у него дома, идет война. Сейчас, по официальным данным, он находится в отпуске», — сказал Смадияров.



В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову в конце августа украинский дипломат сказал: «Пытаемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям» (сейчас этих слов на видео уже нет). Слова вызвали возмущение у кремлевских пропагандистов. После этого МИД Казахстана вызвал посла и «выразил протест».

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