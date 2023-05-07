«Другого шанса не будет». Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления 7 мая, 23:19 Петр Павел предостерегает Украину от поспешного контрнаступления (Фото:REUTERS / Johanna Geron)

Президент Чехии Петр Павел приватно предостерег украинское руководство от поспешного контрнаступления.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian, которое дал во время поездки в Лондон на коронацию Чарльза III.

Во время визита в Киев на прошлой неделе Павел предупредил президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, что у них больше нет того элемента неожиданности, который помог в успешном контрнаступлении на Харьковщине и Херсонщине в прошлом году.

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"Видимо, у них еще есть ощущение, что у них нет всего, чтобы успешно начать операцию", - сказал чешский президент.



Павел рассказал, что поскольку подготовка все еще продолжается, он обратился к Шмыгалю с просьбой «не ускоряться, до того как они будут полностью готовы».

«У некоторых может возникнуть соблазн подтолкнуть их к демонстрации определенных результатов. Для Украины будет очень пагубно, если это контрнаступление провалится, потому что другого шанса у них не будет, по крайней мере, в этом году», — сказал он.

По его словам, Украина неизбежно столкнется с «ужасными потерями» независимо от мощи своих сил, и она не может позволить себе, чтобы нападение провалилось.

«Потому что это очень многое требует с точки зрения комплектации личного состава, логистики боеприпасов, финансирования горючего. В этом году это будет только один шанс, поэтому он должен быть успешным», — убежден Павел.

Он отметил, что Киеву не следует «недооценивать россиян, потому что у них достаточно живой силы, у них все еще достаточно техники, даже если она старая и, возможно, ее меньше, но все же у них есть большое количество артиллерии и много боеприпасов» .

«Они [россияне] не так несостоятельны с точки зрения обороны [как украинцев]. И, конечно, им легче будет в обороне, потому что Украина будет нести ужасные потери, даже будучи хорошо подготовленной. Атаковать такого врага как Россия будет сложно, и россиян не застанут неожиданно во второй раз», — считает Павел.

Он рассказал, что главной просьбой Зеленского в ходе встречи 28 апреля были боеприпасы.

«Зеленский — человек, у которого нет времени обходить проблему, и я с первой минуты нашей встречи отметил, что я тоже не человек дипломатического языка. Поэтому я призвал его перейти непосредственно к проблеме, и он сказал: "Ну, ладно, нам нужно много боеприпасов". А потом он дал мне кучу оборудования, которое им нужно для успешного контрнаступления», — рассказал Павел.

По его словам, Зеленский во время встречи попросил его и его словацкую коллегу Зузану Чапутову вооружить по одной украинской механизированной бригаде перед долгожданным контрнаступлением — это примерно по 35 танков и 100 бронетранспортеров (БТР) и боеприпасы к ним.

Сейчас это будет чрезвычайно сложно, хотя Чехия уже поставила чуть менее 100 танков, в частности Т72 , многие из которых модернизированы и примерно такое же количество БТРов, артиллерии, ракетных систем, а также много боеприпасов. У нас есть еще определенный потенциал — это системы ПВО с ракетами, которые им очень помогут», — говорит Павел.

