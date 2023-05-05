Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75 — фото
Петр Павел вручил Зеленскому подарок во время визита в Киев 28 апреля (Фото:Petr Pavel/Facebook)
Президент Чехии Петр Павел подарил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
Павел вручил Зеленскому подарок во время своего визита в Киев 28 апреля.
«В феврале 2022 года Россия сильно ударила по несгибаемости народа Украины. В борьбе им с самого начала также помогает чешское оружие. В знак уважения к героизму я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — написал он.
Павел добавил, что издание ордена Белого Льва описывает мужество, с которым он «стоит во главе своей нации».
Президент Чехии также опубликовал фото пистолета, который вручил Зеленскому.
CZ 75 — самозарядный пистолет, разработанный в тогдашней Чехословакии в 1975 году. Всего было произведено около миллиона экземпляров.
Использование данного типа пистолета широко распространено во всем мире. В самой Чехии его использует, в частности, полиция. До 2014 года в Украине пистолет был на вооружении спецподразделения Кобра при МВД, затем его расформировали.
28 апреля президент Чехии Петр Павел посетил Киев впервые с момента своего избрания на пост главы республики. Украина и Чехия подготовили шесть совместных проектов по производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов, а также ремонту танков.