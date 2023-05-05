Президент Чехии подарил Зеленскому легендарный пистолет CZ 75 — фото 5 мая, 14:28 Петр Павел вручил Зеленскому подарок во время визита в Киев 28 апреля (Фото:Petr Pavel/Facebook)

Президент Чехии Петр Павел подарил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет CZ 75.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Павел вручил Зеленскому подарок во время своего визита в Киев 28 апреля.

«В феврале 2022 года Россия сильно ударила по несгибаемости народа Украины. В борьбе им с самого начала также помогает чешское оружие. В знак уважения к героизму я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — написал он.

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Павел добавил, что издание ордена Белого Льва описывает мужество, с которым он «стоит во главе своей нации».

Президент Чехии также опубликовал фото пистолета, который вручил Зеленскому.

Фото: Petr Pavel/Facebook

CZ 75 — самозарядный пистолет, разработанный в тогдашней Чехословакии в 1975 году. Всего было произведено около миллиона экземпляров.

Использование данного типа пистолета широко распространено во всем мире. В самой Чехии его использует, в частности, полиция. До 2014 года в Украине пистолет был на вооружении спецподразделения Кобра при МВД, затем его расформировали.

28 апреля президент Чехии Петр Павел посетил Киев впервые с момента своего избрания на пост главы республики. Украина и Чехия подготовили шесть совместных проектов по производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов, а также ремонту танков.

