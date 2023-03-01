«Требует подготовки специалистов». Украина должна получить истребители, но в «долгосрочной перспективе» — президент Чехии

1 марта, 15:35
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Петр Павел (Фото:www.facebook.com/prezidentpavel)

Петр Павел (Фото:www.facebook.com/prezidentpavel)

Бывший генерал НАТО и новоизбранный президент Чехии Петр Павел призвал к скорейшим поставкам оружия Украине.

Об этом сообщает Zeit.

«В долгосрочной перспективе в Украину также должны быть поставлены истребители», — сказал он.

Однако добавил, что это должно произойти через полгода или позже.

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«Потому что это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности», — сказал он.

По его словам, боевые танки важны для того, чтобы украинские войска могли остановить российское наступление.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».

https://www.youtube.com/watch?v=SQEKvVLAvng
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Истребители Петр Павел Война России против Украины

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