«Несерьезно тешить себя иллюзиями». Почему украинцы могут доверять не слишком оптимистичным словам президента Чехии Петра Павла — интервью 23 марта, 19:21 Эксклюзив NV Президент Чехии Петр Павел (Фото:REUTERS/Eva Korinkova)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка провести крупное контрнаступление, и это должно произойти в течение нескольких месяцев.

Также он предположил, что поддержка Украины западными странами может уменьшаться из-за усталости от войны со стороны Запада.

Почему его заявления не такие оптимистичные, как хотелось бы Украине, в интервью Radio NV объяснил чешский журналист Ондра Соукуп.

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— Мы довольно активно обсуждаем последние интервью чешского президента и видим несколько важных его заявлений. Все были в Украине очарованы тем, что Петр Павел стал президентом — НАТовский генерал, мужественный профиль, антироссийская позиция. Как в Чехии оценивают интервью, которые он дал?

— Он это говорит не первый раз, особенно что касается российской агрессии в Украине. Он еще на Мюнхенской конференции в прошлом году довольно жестко говорил и оценивал ситуацию. В том смысле, что это действительно жестокая война, и тешить себя иллюзиями, что в ближайшие две недели удастся прорвать российскую оборону и занять всю территорию, включая Крым, — это несерьезно. Все-таки он военный, в этом кое-что понимает.