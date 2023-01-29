Новоизбранный президент Чехии подтвердил планы посетить Украину
Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny)
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел и его словацкая коллега Зузана Чапутова планируют прибыть в Украину весной 2023 года.
Об этом Павел сообщил в эфире CNN Prima.
Политик отметил, что идея совместной поездки появилась случайно — и он, и Чапутова планировали совершить такой визит.
«Она сказала, что это было похоже на телепатию, что мы как бы обменялись мнениями», — высказался новый глава Чехии.
Также он подтвердил планы провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 29 января.
Говоря о войне России против Украины, новоизбранный президент заявил, что Чехия будет продолжать военную поддержку ВСУ и не допустит победу страны-агрессора.
«Путь к обеспечению большей безопасности для всех — это возвращение к нормальной жизни, восстановление Украины как суверенного государства», — отметил Павел, добавив, что после этого необходимо будет начать диалог с Россией об установлении нормальных отношений и гарантий взаимной безопасности.
28 января стало известно, что на президентских выборах в Чехии победил Петр Павел — бывший генерал, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.
Позже СМИ сообщили, что Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планируют посетить Украину и встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.