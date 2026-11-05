Президент Чехии заявил, что не претендует на роль переговорщика ЕС по войне в Украине

Об этом он заявил журналистам в четверг, 5 ноября, после встречи лидеров Вышеградской четверки в словацком Тренчине, сообщает Чешское информационное агентство (ČTK).

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На вопрос о том, принял бы он такое предложение, Павел ответил, что у него точно нет подобных амбиций. В то же время он хотел бы поделиться опытом работы в НАТО и ЕС. По его словам, выбирать своего представителя должны сами европейские страны. С 2015 по 2018 год Павел возглавлял Военный комитет НАТО.

О том, что президент Чехии может стать переговорщиком, две недели назад писала британская газета The Telegraph. По данным издания, ссылающегося на дипломатические источники, Павел входил в число пяти политиков, которых европейские лидеры рассматривают в качестве главного переговорщика с Путиным.

Сам Павел назвал эту информацию журналистской догадкой. «Никаких переговоров точно не было», — подчеркнул он. Президент предположил, что такой вывод могли сделать на основании его многочисленных заявлений по этой теме.

Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала председателя Европейского совета Антониу Кошту обсудить назначение европейского переговорщика на неформальном саммите ЕС в Дублине в ноябре. Об этом говорится в непубличном письме, которое цитирует итальянское агентство ANSA. Мелони подчеркнула, что Европа должна говорить о войне в Украине «в один голос». В противном случае, по ее мнению, ЕС рискует остаться без влияния на переговорах.

28 октября Зеленский заявил, что Украина хочет видеть Европу за столом переговоров в Абу-Даби, но не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге.