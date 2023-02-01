Украина заслуживает членства в НАТО сразу после войны — избранный президент Чехии 1 февраля, 10:04 Петр Павел (Фото:REUTERS/David W Cerny/File Photo)

Как только закончится война, Украине необходимо сразу разрешить вступление в НАТО, заявил новоизбранный президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

По его словам, после окончания войны «Украина морально и практически готова» присоединиться к Альянсу и заслуживает быть частью сообщества демократических стран.



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«Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией Европы», — отметил отставной генерал НАТО Петр Павел.

Новоизбранный чешский лидер на вопрос ВВС относительно членства Украины в НАТО утвердительно ответил: «Я считаю, что они (украинцы — ред.) этого заслуживают».

По словам Павела, окончание войны в Украине — полностью в руках России:

«Нужно одно решение президента РФ Путина вывести свои силы из Украины. И тогда война закончится», — считает избранный президент Чехии Петр Павел.

28 января стало известно, что по данным подсчета всех голосов, на президентских выборах в Чехии победил Петр Павел. Бывший генерал активно поддерживал Украину в ее противодействии российскому вторжению. Павел набрал 56,3%, а его соперник — менее 44%.