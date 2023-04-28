В Украину приехали лидеры Чехии и Словакии. Это первый визит Павела в должности президента 28 апреля, 09:54 Петр Павел и Зузанна Чапутова в Бородянке (Фото:Petr Pavel/Twitter)

В Украину приехали президент Чехии Петр Павел и президентка Словакии Зузанна Чапутова в пятницу, 28 апреля. Это первый визит чешского лидера в должности с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет Denik N, они прибыли на железнодорожный вокзал поселка Немишаево Киевской области, а затем приехали в разрушенную российскими оккупантами Бородянку. Лидеры планируют встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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«Мы с Зузанной Чапутовой понимаем ценность свободы и справедливости. Трудно своими глазами увидеть, что украинцы платят за это дорогую цену. Кровь и жизнь своих граждан. В борьбе с агрессором защищают общее. Поэтому мы будем их поддерживать», — написал Павел в Twitter.

Чапутова заявила, что после предыдущего визита в Киев ее отношение к развязанной Россией большой войне изменилось с политического на «глубоко человеческое». Утреннюю ракетную атаку РФ на Украину президент Словакии назвала напоминание о том, что «мы не можем позволить себе смотреть в сторону».



Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в частности 11 районе Киева. Также сбили два беспилотника.

Россияне ударили по многоэтажке в Умани, полностью уничтожив один подъезд. Погибли как минимум десять человек, в том числе ребенок. Также оккупанты атаковали Днепр, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку в Украинке: пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в Охматдет.

