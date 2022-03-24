Болгария отзывает своего посла в России для консультаций — премьер

24 марта, 14:07
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Кирилл Петков (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Кирилл Петков (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Болгария отзывает своего посла в России для консультаций.

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Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, переодет Reuters.

«Мы отзовем нашего посла из России для консультаций в Болгарию… Обычно, когда одна страна отзывает своего посла для консультаций, другая должна последовать за ней и сделать то же самое», — сказал Петков.

Видео дня

18 марта появилась информация, что Болгария высылает десять российских дипломатов.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Посол Болгария

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