Болгария отзывает своего посла в России для консультаций — премьер 24 марта, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Петков (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Болгария отзывает своего посла в России для консультаций.

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Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, переодет Reuters.

«Мы отзовем нашего посла из России для консультаций в Болгарию… Обычно, когда одна страна отзывает своего посла для консультаций, другая должна последовать за ней и сделать то же самое», — сказал Петков.

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18 марта появилась информация, что Болгария высылает десять российских дипломатов.

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