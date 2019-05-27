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Петиция о признании Голодомора геноцидом на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

Сегодня, 10:41
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Петиция о признании Голодомора геноцидом на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов - фото

Hannibal Hanschke/Reuters

Петицию мог подписать каждый желающий

Онлайн-петиция к немецкому Бундестагу о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа набрала необходимые 50 тысяч голосов.

Как сообщается на сайте Бундестага, на данный момент ее подписали уже 54 817 человек, ее должен рассмотреть немецкий законодательный орган.

Фото: Скриншот с сайта epetitionen.bundestag.de

Петиция должна пройти через процедуру парламентской проверки.

В рамках такой проверки двое членов парламента (один из них представитель оппозиции) проанализируют текст инициативы и подготовят отчет для парламентского комитета со своими рекомендациями.

В комитет на рассмотрение вопроса приглашают и авторов петиции.

После этого инициативу рассматривает Бундестаг.

На поддержку петиции отреагировали министр иностранных дел Павел Климкин и экс-президент Украины Петр Порошенко.

Петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа была зарегистрирована в апреле. Ее могли подписать граждане любого государства.

Документ призывает Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народ.

В тексте петиции говорится, что голод не был вызван неурожаем или естественными причинами.

«Это преступление, искусственно организованный голод, который стоил жизни десяткам миллионов украинцев», — добавили авторы петиции.

Теги:   Бундестаг Голодомор Петиция

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