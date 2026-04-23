Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что он «никогда не служил интересам россиян» и обижается, что его называют предателем государства.

Об этом он сказал во время интервью Telex.

У Сийярто спросили, не считает ли он, что его действия повлияли на то, что в сознании некоторых венгров сложилось впечатление, будто их страна отдаляется от Европы и приближается к путинской России.

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Как отметил министр, его оскорбляет, что многие в Венгрии считают его предателем, потому что, по его мнению, он никогда не совершал таких действий, а сосредоточился на налаживании хороших отношений, в том числе и с Россией.

Кроме этого, Сийярто заявил, что его оскорбляет то, что правительство премьера Виктора Орбана называют пророссийскими, потому что он «никогда не служил интересам россиян». Венгерский министр также отметил, что считает оскорбительным предположение, что во время передачи власти правительство Тисы может найти документ в частности о его связях с Россией, что будет иметь серьезные юридические последствия.

По словам Сийярто, на каждом заседании Совета министров иностранных дел он рассказывает, о чем и как они разговаривают с главой российского МИД Сергеем Лавровым и что думает российская сторона.

Венгерский министр также утверждает, что он никогда не передавал россиянам никакой секретной информации.

21 марта американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний Европейского Союза.

23 марта венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи обнародовал стенограмму, из которой следовало, что Сийярто в 2020 году во время общения с главой российского МИД Лавровым просил поспособствовать победе на выборах в Словакии Социал-демократической партии, которую в то время возглавлял Петер Пеллегрини.

24 марта Петер Сийярто подтвердил, что контактирует с Лавровым во время закрытых встреч ЕС. По словам венгерского министра, он делал и делает это потому, что определенные вопросы «надо обсуждать с партнерами за пределами Европейского Союза».

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Также Сийярто отметил, что общается не только с Лавровым, но и «с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими коллегами до и после заседаний Совета ЕС».

31 марта журналисты издания VSquare обнародовали новую запись разговора Сийярто с Лавровым.

Согласно опубликованным данным, всего через час после того, как Сийярто прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга 30 августа 2024 года, ему позвонил Лавров. Тот напомнил, что российский олигарх Алишер Усманов хотел, чтобы его сестру Гульбахор Исмаилову исключили из санкционных списков ЕС, и Сийярто пообещал помочь.

8 апреля европейские журналисты опубликовали новую аудиозапись разговора глав МИД Венгрии и РФ. Из нее стало понятно, что первый делился с россиянином документами по вступлению Украины в ЕС.

Согласно аудиозаписи, Сийярто предлагал Лаврову переслать документы ЕС через венгерское посольство в Москве.

Как отметили журналисты, в то время как Орбан и Сийярто официально выступали в защиту прав этнических венгров в Украине, МИД Венгрии вступил в сговор с Лавровым, чтобы продвигать интересы прав русского меньшинства в этой стране.