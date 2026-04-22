Зеленский рассказал, что ждет от новых венгерских властей во главе с Мадьяром

Президент Зеленский заявил, что очень надеется — позиция новой власти Венгрии во главе с Петером Мадьяром Украины нас будет конструктивной, (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется — позиция новых властей Венгрии будет конструктивной по отношению к Украине.

Об этом глава украинского государства сказал 22 апреля в комментарии журналистам.

«Я очень надеюсь, что позиция Венгрии по отношению к нам будет конструктивной, мы также будем демонстрировать шаги навстречу. Мы соседи и обязательно должны жить в мире. Что касается встречи, я готов в любой момент, но, думаю, у новоизбранного премьер-министра есть внутренние вопросы по формированию правительства, вопросы с ЕС… Мы готовы в любом случае», — сказал президент Украины.

Реклама

Кроме того, Зеленский прокомментировал ситуацию с предстоящим саммитом Евросоюза.

«Есть некоторые вопросы, связанные с финансами и вызовами, которые у нас были с уже бывшей властью Венгрии, думаю, мы уже с новой властью будем обсуждать вопросы соответствующих денег. Не хочу вдаваться в детали», — подытожил он.

13 апреля политик Петер Мадьяр, возглавляемая которым партия Тиса победила на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

Инфографика: NV

Мадьяр также заявил, что Россия представляет опасность для Венгрии, а Украине никто не имеет права диктовать условия мира.

Венгерский политик также отметил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, по данным американской газеты Financial Times, команда Мадьяра должна выполнить 27 условий, чтобы разблокировать замороженные 35 млрд евро для Венгрии.

21 апреля министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что Венгрия и Словакия подтвердили готовность поддержать предоставление Украине займа от ЕС и двадцатый пакет санкций против России в случае возобновления поставок российской нефти по трубопроводу Дружба.

22 апреля венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил возобновление транзита российской нефти через Украину по нефтепроводу Дружба.

«По имеющейся у нас информации, сегодня в 11:35 возобновились поставки нефти по трубопроводу Дружба из Беларуси в сторону Украины», — написал он.