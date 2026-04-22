Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр хочет усилить сотрудничество между странами Центральной Европы, опираясь на общую историю времен Австро-Венгерской империи, чтобы увеличить их влияние в Европейском Союзе.

Об этом в среду, 22 апреля, пишет Politico.

Особое внимание он планирует уделить развитию отношений с Австрией и другими соседними государствами, подчеркивая общую историю времен Австро-Венгерской империи, а также тесные экономические и культурные связи, пишет издание.

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«Когда-то мы были одной страной, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также культурным и экономическим причинам», — сказал Мадьяр.

В частности он заявил, что хочет изменить подход Венгрии к Евросоюзу, но не через полное сближение с Западной Европой, а путем усиления сотрудничества между странами Центральной Европы. Мадьяр считает, что государства региона имеют схожие экономические интересы, консервативные взгляды и близкие позиции по миграции и энергетике.

По данным издания, одной из идей нового венгерского лидера является объединение Вышеградской группы (неформальный альянс Венгрии, Польши, Чехии и Словакии) со Славковским форматом — механизмом сотрудничества, в котором участвуют Австрия, Чехия и Словакия.

«Я считаю, что это в интересах каждой страны, включая Австрию и Венгрию. Поэтому я надеюсь, что мы сможем достичь здесь прогресса», — заявил Мадьяр.

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Как сигнал этой стратегии, первыми зарубежными поездками нового премьера должны стать визиты в Варшаву и Вену, подчеркнули в Politico. Там добавили, что в Польше он планирует перенять опыт премьер-министра страны Дональда Туска по восстановлению либеральной демократии после лет популистского правления, включая то, как разблокировать средства ЕС, удержанные из-за проблем с верховенством права.

В издании отметили, что одним из главных приоритетов Мадьяра является добиться разблокирования €18 млрд замороженных средств ЕС. Также он настаивает на получении доступа к €16 млрд европейских оборонных кредитов и отмене штрафа в €1 млн в день, который Венгрия платит из-за отказа выполнять миграционные правила ЕС, отметили там.

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В Австрии идею более тесного сотрудничества со странами Центральной Европы воспринимают положительно, пишет Politico. Высокопоставленный австрийский дипломат заявил изданию, что государства региона имеют похожий размер, много общих интересов и могут усилить свое влияние в Евросоюзе, если будут действовать вместе.

По его словам, в Вене Мадьяр, вероятно, попытается согласовать общую позицию по миграции и обсудить судьбу Центральноевропейского университета, который в 2019 году перенес свой главный кампус из Будапешта в Вену после кампании бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана против этого учебного заведения.

В Politico напомнили, что в начале 2000-х, накануне вступления нескольких бывших коммунистических стран в ЕС, руководство Австрии предложило восстановить союз с государствами Центральной Европы. Однако эта инициатива провалилась из-за опасений Польши и Словении, что Вена пытается вновь усилить свое влияние более чем через 80 лет после распада Австро-Венгерской империи, подчеркнули там.

По данным издания, в то же время между странами остаются и разногласия. Например, относительно помощи Украине и ее вступления в Евросоюз позиции не совпадают. Австрия и Польша поддерживают новые пакеты помощи Киеву, тогда как Венгрия, Чехия и Словакия не готовы поддерживать все инициативы Евросоюза в этом направлении, добавили там.

Эксперты считают, что несмотря на противоречия страны Центральной Европы имеют достаточно общих интересов, особенно в сфере экономики, инфраструктуры и распределения европейских средств. По их мнению, если государства региона представят интегрированные предложения и скоординированные проекты, они смогут иметь большее влияние в Брюсселе и стать противовесом таким крупным странам, как Франция и Германия.

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12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. В Центральной избирательной комиссии отметили, что по итогам окончательного подсчета голосов, оппозиционная партия Тиса Петера Мадьяра будет иметь 141 мандат в парламенте, то есть парламентское большинство. Партия Фидес венгерского премьера Виктора Орбана получит 52 места в парламенте, а Наша родина — шесть.

15 апреля Мадьяр заявил, что президент Венгрии Тамаш Шуйок на учредительном заседании парламента попросит его сформировать следующее правительство, которое может быть приведено к присяге до середины мая или несколько раньше.

