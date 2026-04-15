Мадьяр ожидает возобновления работы нефтепровода Дружба до конца апреля

Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на брифинге в Будапеште, Венгрия, 15 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Лидер венгерской партии Тиса Петер Мадьяр выразил надежду, что нефтепровод Дружба , по которому российская нефть транспортируется в Венгрию через Украину, возобновит работу до конца апреля. Об этом он сказал в интервью HVG .

Журналист спросил Мадьяра, говорил ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским о возобновлении работы Дружбы.

«Больше месяца назад я предложил премьер-министру поехать вместе и посмотреть, какова ситуация с трубопроводом, но он не воспользовался этой возможностью», — ответил Мадьяр.

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Отвечая на вопрос о ситуации с ценами на энергоресурсы в Венгрии, Мадьяр отметил, что следующие 20−30 дней страной еще будет руководить временное правительство во главе с партией Фидес Виктора Орбана. На нем лежит «огромная ответственность за то, что они сделают в течение этих дней», добавил лидер оппозиции.

14 апреля Зеленский заявил, что нефтепровод Дружба отремонтируют до конца апреля достаточно для того, чтобы он мог функционировать.

Правительство Виктора Орбана блокирует предоставление Украине кредита ЕС на €90 млрд и принятие 20-го пакета санкций против РФ, выдвигая ультиматумы по восстановлению работы Дружбы.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, по результатам которых победила оппозиционная партия Тиса, возглавляемая Петером Мадьяром. Она должна получить 137 мест в парламенте, а партия Орбана Фидес — 55 мест.

Инфографика: NV

После победы Мадьяр заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Еще он сказал, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

Мадьяр также указал, что Россия представляет опасность для Венгрии, а Украине никто не имеет права диктовать условия мира.