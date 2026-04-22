Мадьяр примет присягу премьер-министра Венгрии 9 мая

22 апреля, 13:49
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Петер Мадьяр сформирует новое правительство Угорищины на учредительном заседании парламента 9 мая (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Петер Мадьяр сформирует новое правительство Угорищины на учредительном заседании парламента 9 мая (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Петер Мадьяр, лидер венгерской партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, примет присягу премьер-министра 9 мая.

«Днем 9 мая, после официальной церемонии присяги премьер-министра, мы проведем праздничное мероприятие на площади Кошута возле парламента в Будапеште, чтобы отпраздновать политические изменения», — сообщил он в соцсетях, в среду, 22 апреля.

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В то же время президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что созвал учредительное заседание нового парламента на 10:00 9 мая.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам окончательного подсчета голосов, оппозиционная партия Тиса Петера Мадьяра будет иметь 141 мандат в парламенте, то есть парламентское большинство. Партия Фидес венгерского премьера Виктора Орбана получит 52 места в парламенте, а Наша родина — шесть.

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15 апреля Мадьяр заявил, что президент Венгрии на учредительном заседании парламента попросит его сформировать следующее правительство, которое может быть приведено к присяге до середины мая или несколько раньше.

Он отметил, что одним из его первых шагов на посту главы правительства станет приостановление работы государственных СМИ.

Мадьяр также говорил, что ожидает от Орбана отмены вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу Дружба.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Петер Мадяр Венгрия Выборы в Венгрии 2026 Виктор Орбан

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