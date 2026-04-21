Мадьяр заявил, что выдвинул премьеру Словакии Фицо условия для дальнейшего политического диалога их стран

Лидер венгерской партии Тиса Петер Мадьяр во вторник, 21 апреля, заявил, что пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и очертил ему условия дальнейшего взаимодействия их стран.

Как отметил Мадьяр, он четко дал понять словацкому премьеру, что обсуждение любых вопросов государственной политики возможно только при условии, что Словакия отменит закон, который грозит венграм из Верхней Венгрии заключением. Кроме этого, Мадьяр отметил необходимость фиксации того, что в будущем у венгров в Верхней Венгрии не будут конфисковывать землю. В этом контексте Мадьяр сослался на декреты Бенеша, основанные на коллективной вине.

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«Я подтвердил премьер-министру Словакии, что правительство Тиса будет работать над укреплением венгерско-словацких отношений и восстановлением Вышеградского сотрудничества, но этому должно предшествовать выяснение и урегулирование вышеупомянутых вопросов», — написал Мадьяр.

Он также отметил, что подчеркнул Фицо, что приоритетом венгерского правительства в словацко-венгерских отношениях является защита прав венгров. Как сообщил лидер Тисы, они с премьером Словакии договорились продолжить переговоры во время следующего заседания Европейского Совета в Брюсселе.

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12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. В Центральной избирательной комиссии отметили, что по итогам окончательного подсчета голосов, оппозиционная партия Тиса Петера Мадьяра будет иметь 141 мандат в парламенте, то есть парламентское большинство. Партия Фидес венгерского премьера Виктора Орбана получит 52 места в парламенте, а Наша родина — шесть.

15 апреля Мадьяр заявил, что президент Венгрии Тамаш Шуйок на учредительном заседании парламента попросит его сформировать следующее правительство, которое может быть приведено к присяге до середины мая или несколько раньше.