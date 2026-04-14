Урсула фон дер Ляйен и Мадьяр обсудили размораживание средств ЕС для Венгрии в обмен на реформы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 14 апреля, пообщалась с Петером Мадяром , лидером венгерской партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, и отметила, что обсудила с ним приоритетные вопросы.

Фон дер Ляйен подчеркнула важность проведения Венгрией реформ, восстановления верховенства права и приведения ценностей страны к общим европейским ценностям.

По словам президента Еврокомиссии, после проведения реформ европейские деньги для Венгрии будут разблокированы.

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«Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда было место. Это, прежде всего, важный момент для венгерского народа. Для его голоса, достоинства и будущего в безопасной, процветающей Венгрии в пределах сильной Европы», — добавила Фон дер Ляйен.

Петер Мадьяр в свою очередь отметил, что пришел к согласию с президентом Еврокомиссии, что приоритетом Венгрии является разблокирование средств ЕС, которые были заморожены из-за коррупции правительства Виктора Орбана.

По словам Мадьяра, новое венгерское правительство примет ключевые решения для разблокирования европейских средств, а Еврокомиссия будет тесно сотрудничать с новой властью, чтобы достичь результатов в сжатые сроки.

Ранее издание Politico писало, что Петер Мадьяр готовит «грандиозную сделку», чтобы наладить отношения Венгрии с Европейским Союзом.

Как говорится в материале, для нового правительства Мадьяра приоритетом является разблокирование 18 миллиардов евро средств ЕС, которые были заморожены из-за ухудшения ситуации с демократией при правлении Орбана.

Мадьяр также хочет получить доступ к европейским оборонным кредитам на сумму около 16 миллиардов евро и отменить штраф в размере 1 миллиона евро в день, наложенный на Венгрию за нарушение миграционного законодательства.

Politico сообщает, что Мадьяр потеряет значительную часть средств ЕС, если до августа не проведет необходимые реформы в сфере верховенства права.

Как отмечается в материале, политик пообещал согласовать с Фон дер Ляйен обязательства по реформам, а также подчеркнул важность внедрения антикоррупционных мер, в частности присоединение к Европейской прокуратуре, обеспечивая независимость судебной власти и защищая свободу медиа и академических ресурсов.

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12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,94% голосов лидирует партия Тиса. Партия Петера Мадьяра должна получить 136 мест в парламенте (52,44% голосов), партия Орбана Фидес — 56 мест (39,15% голосов), ультраправая Mi Hazánk (Наша родина) — 6 (5,77% голосов).