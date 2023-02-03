Вранье Кремля о «защите» людей. Песков заявил, что война продолжается, потому что Россия не захватила Донбасс 3 февраля, 13:21 Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что война России против Украины продолжается, потому что Донбасс еще не захвачен армией РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.

Спикер диктатора в очередной раз сделал бредовое заявление о том, что Донбасс «пока защищен не до конца» и поэтому война «продолжается», а страна-агрессор якобы должна «защитить тех людей, которые там живут».

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«Пока это все не достигнуто полностью, это еще предстоит сделать», — сказал он.

Песков начал фантазировать о том, что Крым, как и Донбасс, это якобы «регион Российской Федерации».

«Поэтому и безопасность Крыма обеспечена надежно», — сказал он.

По данным украинской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.