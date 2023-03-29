В Кремле заявили, что РФ «может достичь целей» в Украине только путем войны 29 марта, 14:28 Спикер Путина Песков (Фото:Кремль)

В среду, 29 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ «может достичь целей» в Украине только «военным путем».

Об этом сообщает Интерфакс.

Спикер диктатора заявил, что политико-дипломатический путь сейчас невозможен.

Песков начал врать о том, что для России важно, чтобы «была обеспечена безопасность населения» на оккупированных территориях Украины.

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Россия продолжает нести огромные потери в войне. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 610 российских оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 172 тысяч своих военных.