В Кремле заявили, что РФ «может достичь целей» в Украине только путем войны
Спикер Путина Песков (Фото:Кремль)
В среду, 29 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ «может достичь целей» в Украине только «военным путем».
Об этом сообщает Интерфакс.
Спикер диктатора заявил, что политико-дипломатический путь сейчас невозможен.
Песков начал врать о том, что для России важно, чтобы «была обеспечена безопасность населения» на оккупированных территориях Украины.
Россия продолжает нести огромные потери в войне. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 610 российских оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 172 тысяч своих военных.