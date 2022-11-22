Песков заявил, что Путин не получал проекты мирного соглашения с Украиной 22 ноября, 16:32 Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля не получал проект мирного соглашения с Украиной перед G20.

В комментарии пропагандистам из РИА-Новости он сказал, что Путин якобы не получал никаких проектов мирного соглашения.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона заявил, что ему неизвестна такая информация.

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«Мне точно не известна ни одна информация о планах, которые кому-то передавались», — заявил он.

22 ноября Украинская правда со ссылкой на источники в кругах американских спецслужб сообщила, что накануне саммита G20 одна из стран-посредниц между РФ и Украиной предложила российскому диктатору Владимиру Путина рамочное соглашение о ходе прямых переговоров с Киевом. Собеседники издания не назвали эту страну.

15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу лидеров, страну-агрессора РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Он позорно сбежал в конце первого дня саммита.

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Россия также осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии. Оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них удалось сбить. Встречу лидеров G20 омрачило и падение ракеты на территории Польши.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД страны-агрессора РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».

В Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.