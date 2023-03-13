Кремль заявил, что Россия может «достичь целей» в Украине только «военным путем» 13 марта, 13:26 Спикер Путина Песков (Фото:Кремль)

В понедельник, 13 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия может «достичь целей» в войне против Украины только «военным путем».

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», — сказал он.

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По словам спикера диктатора, «предпосылок» для мира «сейчас нет».



По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали около 710 российских оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 160 тысяч своих военных.