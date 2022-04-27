Заявление агрессора. Об обмене Медведчука на защитников Мариуполя речь не идет — Кремль 27 апреля, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:ОПУ)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговоры об обмене арестованного в Украине Виктора Медведчука на защитников Мариуполя не ведутся.

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Отвечая на вопросы журналистов о переговорах по обмену Медведчука на условиях украинской стороны, Песков ответил: «Нет, об этом речь не идет».

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12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

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16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

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