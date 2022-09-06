«Когда придет время». Песков рассказал, когда Путин поедет на Донбасс 6 сентября, 12:19 Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Фото:Alex Kirilov/Flickr)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что тот посетит Донбасс, «когда придет время».

Об этом он рассказал в интервью российским Известиям.

«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда придет время, такая поездка состоится», — сказал Песков.

Видео дня

На фоне массовых убийств мирного населения Украины и разрушений инфраструктуры Песков также отметился ценным заявлением о том, что Россия продолжит восстанавливать и развивать Донбасс.



«Планы развития велики. Вы видите, что и строительство ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активно, и там работают многие тысячи людей», — добавил пресс-секретарь российского диктатора.

Ранее сообщалось, что Кремль требует от оккупантов выйти на административную границу Донецкой области до 15 сентября.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, снова обновилась подготовка к «референдуму». Оккупанты пытаются сформировать четыре избирательные комиссии, но пока безуспешно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.