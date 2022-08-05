Спикер диктатора Путина Песков назвал Францию «недружественным государством» 5 августа, 13:37 Песков считает Францию «недружественным государством» (Фото:Сайт Кремля)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Францию «недружественным государством».

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Франция — это недружественное государство из-за тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», — сказал он.

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По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон уже два месяца не проводил телефонные разговоры с диктатором Путиным, «потому что пока считают, что не наступил момент, и сейчас пока это не нужно».

22 июля страна-агрессор Россия внесла Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список стран, которые совершают «недружественные действия» в отношении нее, ее компаний и граждан.

В марте 2022 года Россия по поручению диктатора Путина уже составляла список «недружественных стран». Тогда в него включили все государства ЕС, США, Великобританию, Японию и еще близко 20 других стран.

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