«Мы его тоже». Песков заявил, что Джонсон «очень не любит» кремлевский режим 7 июля, 15:58 Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что британский премьер-министр Борис Джонсон не любит кремлевский режим.

Об этом сообщает Коммерсант.

«Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», — сказал Песков, комментируя отставку британского премьера.

Видео дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что если бы во главе страны-агрессора была женщина, войны против Украины можно было бы избежать.

«Если бы Путин был женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек», — сказал он.

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.