Диктатор Путин планирует посетить оккупированную часть Донбасса, когда «придет время» — Песков 9 ноября, 12:17 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Maxim Blinov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин посетит оккупированную часть Донбасса, но пока «конкретных планов» по такой поездке нет, заявил в среду, 9 ноября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс, естественно», — сказал он.

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Песков пофантазировал о том, что Донбасс — «это российские регионы», и Путин «там будет».

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что войска РФ стремятся захватить Соледар и Бахмут Донецкой области, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя после ряда поражений.

В случае захвата этих украинских городов оккупанты могли бы пойти на другие населенные пункты Донбасса.

Череватый добавил, что российские оккупанты уже определяли даты так называемого «освобождения», но они постоянно срывались.