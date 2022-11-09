Диктатор Путин планирует посетить оккупированную часть Донбасса, когда «придет время» — Песков
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Maxim Blinov/Pool via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин посетит оккупированную часть Донбасса, но пока «конкретных планов» по такой поездке нет, заявил в среду, 9 ноября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.
«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс, естественно», — сказал он.
Песков пофантазировал о том, что Донбасс — «это российские регионы», и Путин «там будет».
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что войска РФ стремятся захватить Соледар и Бахмут Донецкой области, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя после ряда поражений.
В случае захвата этих украинских городов оккупанты могли бы пойти на другие населенные пункты Донбасса.
Череватый добавил, что российские оккупанты уже определяли даты так называемого «освобождения», но они постоянно срывались.