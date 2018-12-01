01 декабря 2018, суббота

Песков заявил, что адвокат Трампа просил Кремль посодействовать строительству Trump Tower в Москве

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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

В пятницу, 30 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков показал журналистам два электронных письма от Майкла Коэна, бывшего личного юриста президента США Дональда Трампа, в которых Коэн просит Кремль о помощи в реализации проекта строительства Trump Tower в Москве. Об этом сообщает DW.

Как утверждает Песков, в письмах от января 2016 года Коэн просит о встрече с ним лично или с экс-главой администрации президента РФ Сергеем Ивановым, чтобы обсудить детали проекта.

"На протяжении последних нескольких месяцев я работал с базирующейся в России компанией касательно строительства Trump Towerв Москва-сити. Я обращаюсь к вам с просьбой о содействии. Я прошу, чтобы кто-нибудь, желательно вы сами, связались со мной, чтобы я мог обсудить детали, а также организовать встречи с нужными людьми", – говорится в одном из писем.

По словам Пескова, российские официальные лицаь связались с Коэном по телефону.

"Мы им сказали, что администрация президента домов не строит, а если они заинтересованы в инвестициях, то будем рады видеть их на Санкт-Петербургском экономическом форуме", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

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Напомним, 29 ноября Майкл Коэн признался, что солгал о планах строительства Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Газета The Washington Post в 2017 году сообщала, что во время избирательной кампании в конце 2015 года и в начале 2016 года компания президента США Дональда Трампа рассматривала проект строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Компания Трампа отказалась от проекта строительства в Москве незадолго до начала президентских праймериз. 

По словам источника, застройщик с российскими корнями обещал Трампу сделать так, чтобы президент РФ Владимир Путин сказал "хорошие вещи" о Трампе.

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