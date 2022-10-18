Песков соврал, что у Кремля «нет информации» об использовании российскими военными иранских дронов 18 октября, 13:48 Спикер диктатора Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool/Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков соврал, что у Кремля якобы нет данных об использовании российскими оккупантами иранских дронов-камикадзе.

«Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями», — сказал спикер диктатора.

Песков заявил, что «все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны».

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Отвечая на уточняющий вопрос, используются ли дроны-камикадзе в войне РФ против Украины, Песков соврал, что Кремль «не располагает такой информацией».

Утром 18 октября Россия снова ударила по Киеву: по меньшей мере три попадания зафиксированы в объекте энергообеспечения на левом берегу столицы.

В Житомире после удара по объекту энергетики двое раненых, а ночью РФ нанесла удар по Запорожью ракетами и дроном-камикадзе, начался пожар на объекте инфраструктуры.

В ночь на вторник, 18 октября, российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек погиб.

Днем ране Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.