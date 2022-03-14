Нападение российских оккупантов на Украину: в Кремле утверждают, что не просили помощь у Китая 14 марта, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Несмотря на то, что РФ несет огромные потери во время войны против Украины, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицает, что Россия обращалась к Китаю за помощью.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли, что Россия попросила Китай о военной помощи.

Песков утверждает, что Россия якобы «обладает самостоятельным потенциалом» для продолжения войны против Украины.

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Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь.

В ГУР заявляли, что Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии для участия в войне против Украины.

Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 12000 человек личного состава.

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