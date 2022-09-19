Говорит агрессор. В Кремле пригрозили «ответом» на «претензии» на оккупированный Крым

19 сентября, 13:33
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Спикер диктатора Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Спикер диктатора Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «претензии» на оккупированный Россией Крым получат «должный ответ».

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

По его словам, оккупированный Крым якобы «неотъемлемая часть РФ» и «любые претензии» на него «получат должный ответ».

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Изюм заявлял, что жители всех временно оккупированных территорий Украины, включая Крым, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней и полноценная жизнь.

Зеленский сказал, что жители временно оккупированного Крыма все эти годы находятся под давлением пропаганды РФ, но когда Украина вернется на полуостров, крымчане увидят ложь российского телевидения и пропаганды.

https://www.youtube.com/watch?v=TJCmHES97qI
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Оккупант Дмитрий Песков Война России против Украины

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