Порция кремлевского бреда. Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной «на своих условиях»

3 августа, 15:24
Спикер Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Спикер Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях».

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами».

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«И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сегодня неуместно вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Сначала нужно освободить захваченные территории.

https://www.youtube.com/watch?v=CAoc0wFNtRs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Переговоры Дмитрий Песков Война России против Украины

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