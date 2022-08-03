Порция кремлевского бреда. Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной «на своих условиях» 3 августа, 15:24 Спикер Путина Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях».

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами».

Песков заявил, что украинская сторона «отказалась от согласования».

Видео дня

«И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сегодня неуместно вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Сначала нужно освободить захваченные территории.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.