Порция кремлевского бреда. Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной «на своих условиях»
Спикер Путина Песков (Фото:kremlin.ru)
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях».
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, «эти условия были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами».
Песков заявил, что украинская сторона «отказалась от согласования».
«И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сегодня неуместно вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Сначала нужно освободить захваченные территории.
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