Встреча Зеленского и диктатора Путина сейчас невозможна — Песков 8 июня, 15:29 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина сейчас невозможна.

Об этом сообщает Радио Маяк.

По словам спикера диктатора, «любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной».

«Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека. Сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах», — сказал он.

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Песков заявил, что позиция страны-агрессора России «хорошо известна».

Переговоры между Россией и Украиной: что известно

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

Основной темой обсуждений, где позиции сторон наиболее сблизились, является нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина хочет в обмен на это получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН. Переговоры на этот счет между Киевом и возможными гарантами продолжаются.

В то же время вопросы оккупированных Россией территорий остаются неопределенными. РФ против обсуждения статуса оккупированного ею Крыма, который Кремль считает своей территорией. Украинская делегация на встрече в Стамбуле в конце марта заявила, что вопрос Крыма предлагается вынести на отдельные переговоры. Предполагается, что они могут длиться до 15 лет и в это время стороны обязуются не решать вопрос военным путем.

В то же время вопросы оккупированных с 2014 года РФ территорий Луганской и Донецкой областей, которые Москва считает отдельными республиками, будут решать непосредственно Путин и Зеленский. Они могут встретиться, как только переговорные делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, включая Швейцарию, Турцию и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Мирный договор, по словам президента Украины, должен быть одобрен украинцами на референдуме. При этом проведение референдума возможно только после вывода Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

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