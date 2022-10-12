Скандальные твиты миллиардера. Песков заявил, что диктатор Путин не разговаривал с Маском перед публикацией варианта «мира» 12 октября, 12:44 Песков опровергает, что диктатор говорил с Маском перед публикацией скандальных твитов (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ, что Путин разговаривал с американским миллиардером Илоном Маском перед публикацией его скандальных предложений о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство РИА Новости.

По словам Пескова, телефонный разговор Путина и Маска был примерно 1,5 года назад.

О чем именно шла речь в ходе разговора Песков не сказал.

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Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер заявлял, что Илон Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией говорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

3 октября Илон Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включает референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

Бизнесмен считает, что «таким, скорее всего, будет исход войны». Маск также утверждает, что, поскольку население России в три раза превышает население Украины, «победа Украины в тотальной войне маловероятна».

После волны критики миллиардер заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но опасается эскалации.