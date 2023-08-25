В Кремле заявили, что встреча Эрдогана и Путина уже «готовится» 25 августа, 14:20 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина уже «готовится».

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское информагенство ТАСС.

По его словам, встреча «состоится скоро».

«Есть понимание, что эта встреча состоится скоро. Обычно мы с нашими иностранными партнерами синхронизируем объявления. Она уже готовится, готовится весьма плотно», — сказал спикер диктатора.

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Ранее издание Yeni Şafak со ссылкой на президентские источники сообщало, что Эрдоган сам поедет в Россию для встречи с Путиным.

28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Путин игнорирует запросы Эрдогана, который предлагает провести переговоры по продлению зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля.

Российский диктатор объяснял невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что президент Турции выбрал «неудобное время».

В свою очередь Эрдоган заявил, что его страна готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины.

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Назывались также сроки — конец августа-начало сентября.

9 августа Эрдоган заявил, что намерен возродить соглашение по экспорту зерна по Черному морю, о чем говорил с российским диктатором в телефонном разговоре.

14 августа издание Milliye сообщило, что Путин может приехать в Турцию уже в ближайшие дни.

21 августа Эрдоган заявлял, что его встреча с Путиным откладывается, вероятно, до сентября. Тогда он не уточнил дату и место проведения возможной встречи.