В Кремле ответили, поддерживают ли вариант заморозки войны России против Украины 24 мая, 09:30 Спикер Путина Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы не поддерживает вариант заморозки войны России против Украины.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.

По его словам, «Россия разделяет позицию» Запада о том, что война не должна быть заморожена.

«Россия солидарна», — сказал он.

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Песков заявил, что РФ рассматривает возможность только завершения войны и «обеспечения своих интересов».

По данным Генштаба ВСУ, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 400 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.