Визит экс-канцлера в Москву: в Кремле не исключили возможность контактов Шредера и диктатора Путина

26 июля, 17:00
Герхард Шредер (Фото:Dirk Vorderstraße/www.flickr.com)

Герхард Шредер (Фото:Dirk Vorderstraße/www.flickr.com)

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил контакт российского диктатора и прибывшего в Москву экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Об этом сообщает DW.

«Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», — сказал он.

По его словам, Путин сейчас менее активно поддерживает связи со Шредером, чем в бытность того канцлером.

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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Россию. По его словам, Москва — это «прекрасный город», он прибыл «отдохнуть».

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Ранее Шредер ушел из совета директоров Роснефти.

Также политика лишили бюджетного финансирования должности и офиса более чем на 400 тыс. евро из-за лоббирования интересов Путина.

Шредер заявлял, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и от Путина дистанцироваться не планирует.

19 мая Европарламент принял резолюцию с призывом к 27 странам-членам ЕС ввести санкции против Шредера.

https://www.youtube.com/watch?v=1rO_EFscoqQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Дмитрий Песков Война России против Украины

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