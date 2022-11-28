В Кремле прокомментировали предложения Ватикана касательно посредничества в переговорах Украины с Россией

28 ноября, 17:21
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Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский режим «приветствует» желание Ватикана стать посредником в переговорах Украины и страны-агрессора РФ, но «такие площадки не могут быть востребованы».

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, кремлевский режим «приветствует» такую политическую волю, «но учитывая ту ситуацию де-факто и де-юре», которая сейчас «есть с украинской стороны», «такие площадки не могут быть востребованы».

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СМИ сообщали, что Ватикан готов выступить посредником в случае переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.

В Ватикане предлагают привлечь к переговорам другие стороны, в том числе США и ЕС.

https://www.youtube.com/watch?v=Bi5dnZDFOf8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Переговоры Ватикан Дмитрий Песков Война России против Украины

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