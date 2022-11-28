В Кремле прокомментировали предложения Ватикана касательно посредничества в переговорах Украины с Россией
Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский режим «приветствует» желание Ватикана стать посредником в переговорах Украины и страны-агрессора РФ, но «такие площадки не могут быть востребованы».
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, кремлевский режим «приветствует» такую политическую волю, «но учитывая ту ситуацию де-факто и де-юре», которая сейчас «есть с украинской стороны», «такие площадки не могут быть востребованы».
СМИ сообщали, что Ватикан готов выступить посредником в случае переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.
В Ватикане предлагают привлечь к переговорам другие стороны, в том числе США и ЕС.