Песков прокомментировал заявление Порошенко о планах РФ захватить еще часть Украины

Дмитрий Песков: Россия никогда ничего не захватывала

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о планах Кремля захватить еще часть Украины.

По словам Пескова, заявление президента Порошенко о планах РФ проложить коридор из Донбасса в Крым "абсурдно и является очередной попыткой спровоцировать напряженность"

"Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никогда не прокладывала. Поэтому это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем-то", - цитирует Пескова ТАСС.

Президент Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от своего плана расширить оккупацию Украины.

Порошенко отметил, что Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупирован Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

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28 ноября президент Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.