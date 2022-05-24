В Кремле заявили, что «встревожены» задержанием Додона
Пресс-секретарь диктатора Путина Песков (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя задержание экс-президента Молдовы Игоря Додона, заявил, что в Кремле «встревожены».
Об этом сообщает Интерфакс.
«Мы встревожены, что опять подобны практика применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений с Россией», — сказал он.
По его словам, задержание Додона — «это внутреннее дело Молдовы».
Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа после проведения у него обысков.
Также был задержан кум Додона Петру Меринеану, который, по данным СМИ, пытался уничтожить часть улик.
Ранее силовики провели обыски в доме Додона в Кишиневе, а также в других объектах недвижимости, которые принадлежат Додону через посредников.
Обыски прошли в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании Партии социалистов преступной организацией.
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