В Кремле заявили, что «встревожены» задержанием Додона

24 мая, 13:30
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Пресс-секретарь диктатора Путина Песков (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Пресс-секретарь диктатора Путина Песков (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя задержание экс-президента Молдовы Игоря Додона, заявил, что в Кремле «встревожены».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы встревожены, что опять подобны практика применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений с Россией», — сказал он.

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По его словам, задержание Додона — «это внутреннее дело Молдовы».

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Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа после проведения у него обысков.

Также был задержан кум Додона Петру Меринеану, который, по данным СМИ, пытался уничтожить часть улик.

Ранее силовики провели обыски в доме Додона в Кишиневе, а также в других объектах недвижимости, которые принадлежат Додону через посредников.

Обыски прошли в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании Партии социалистов преступной организацией.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Кремль Молдова Дмитрий Песков Игорь Додон

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