В Кремле отреагировали на выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры 17 марта, 15:49 Дмитрий Песков (Фото:Сайт Кремля)

В пятницу, 17 марта пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решение о выселении УПЦ МП из Киево-Печерской лавры это «незаконные действия» «киевского режима».

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Безусловно, киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на церковь, лишний раз демонстрирует свой характер», — сказал он.

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Спикер диктатора заявил, что «это лишний раз доказывает и показывает», что решение начать войну против Украины было «правильным».

По мнению Пескова, решение украинской власти «не получает должного осуждения со стороны мирового сообщества».

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.

С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.