Возможная встреча Зеленского и Путина: в Кремле заявили, что пока «нечего будет фиксировать», потому что «нет договоренностей» 21 марта, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и Путина, заявил, что им пока «нечего будет фиксировать», потому что «нет договоренностей».

Песков утверждает, что степень «продвижения на переговорах не такая, как хотелось бы».

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Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.

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По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, в частности, Швейцария, Турция и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Первая и единственная встреча Путина и Зеленского прошла в декабре 2019 года в Париже в рамках саммита Нормандской четверки по поводу урегулирования на Донбассе, оккупированного Россией с 2014 года. В ней также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Впоследствии, Зеленский неоднократно призывал Путина согласиться на встречу с ним для обсуждения деоккупации части Донбасса и Крыма. Но в Кремле вообще отказывались говорить об оккупированном РФ украинском полуострове, который там считается частью территории России. Встречу по поводу Донбасса Москва все время откладывала, обвиняя Украину в невыполнении Минских договоренностей. На самом деле, именно Россия нарушала все договоренности по поводу Донбасса, что задокументировали в том числе наблюдатели ОБСЕ. Российские военные и контролируемые ими боевики регулярно нарушали режим прекращения огня на Востоке, но Москва даже не признает себя стороной конфликта на Донбассе.

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