«Ничего смертельного не будет». В Кремле прокомментировали возможное исключение России из G20 из-за вторжения в Украину
Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если Россию исключат из G20 — «ничего смертельного не будет».
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Формат важен, мы будем готовы участвовать, если это будет возможно — а если нет, то ничего смертельного не будет», — сказал он.
Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, но решение должна принять сама группа стран.
Саммит G20 должен пройти в октябре-ноябре 2022 года в Индонезии на острове Бали.