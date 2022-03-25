«Ничего смертельного не будет». В Кремле прокомментировали возможное исключение России из G20 из-за вторжения в Украину 25 марта, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если Россию исключат из G20 — «ничего смертельного не будет».

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Формат важен, мы будем готовы участвовать, если это будет возможно — а если нет, то ничего смертельного не будет», — сказал он.

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Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, но решение должна принять сама группа стран.

Саммит G20 должен пройти в октябре-ноябре 2022 года в Индонезии на острове Бали.

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