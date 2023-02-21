«Не является экстраординарным событием». В Кремле отреагировали на визит Байдена в Украину

21 февраля, 11:29
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Дмитрий Песков (Фото:Кремль)

Дмитрий Песков (Фото:Кремль)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев, который состоялся в понедельник, 20 февраля.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

По словам Пескова, визит Байдена в Украину «не является экстраординарным событием для РФ».

Пресс-секретарь диктатора заявил, что Путин лично не будет следить за выступлением Байдена в Польше, ему передадут основные тезисы.

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Джо Байден «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев 20 февраля на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.

Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.

https://www.youtube.com/watch?v=Te9BTTT1P84&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дмитрий Песков Война России против Украины визит Джо Байдена в Украину

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