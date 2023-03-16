Кремль отреагировал на опубликованный в СМИ тайный план по превращению Молдовы в сателлит РФ 16 марта, 12:27 Спикер Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

В четверг, 16 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на опубликованный в СМИ тайный план по превращению Молдовы в сателлит России.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

Песков заявил, что опубликованный план может представлять собой «очередную фальшивку».

По словам Пескова, Россия по-прежнему остается «открытой и доброжелательно настроенной» на создание «взаимовыгодных» отношений с Молдовой.

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«Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдовы испытывает совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем предубеждения в отношении Москвы. Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой», — сказал он.

Издание Проект сообщило, что в его распоряжении оказался стратегический документ, который Кремль разработал осенью 2021 года. В нем планировалось превращение Молдовы в сателлит России.

Одной из целей, которые поставили разработчики документа из Администрации президента России, является принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ и расширению участия в ЕАЭС.

