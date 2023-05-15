Кремль отреагировал на информацию о том, что Пригожин предлагал ГУР раскрыть данные о позициях России 15 мая, 14:17 Спикер диктатора Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

В понедельник, 15 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на статью The Washington Post, в которой сказано, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин якобы предлагал ГУР раскрыть позиции армии РФ в обмен на выход ВСУ из Бахмута.

Об этом сообщает Интерфакс.

Спикер диктатора заявил, что он не может прокомментировать статью. Песков заявил, что статья якобы похожа на очередные «утки».

Издание The Washington Post сообщило, что в утечке секретных документов Пентагона сказано, что главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в конце января якобы предлагал Украине раскрыть позиции российских войск в обмен на выход бойцов ВСУ из Бахмута.

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Как пишет газета, в документах говорится, что Пригожин якобы передал это предложение своим «контактам, с которыми поддерживал тайную связь во время войны» в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский дал интервью WP. Отвечая на вопрос о возможных контактах ГУР и Пригожина, он заявил, что это «вопрос военной разведки». Он спросил, откуда у журналистов такие данные и с кем из украинцев они общались, поскольку слив такой информации — это государственная измена. Этот фрагмент из интервью сначала удалили, но потом вернули.

Реагируя на публикацию, Пригожин заявил, что подтверждает контакты с ГУР, и добавил: «Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с [председателем ГУР Кириллом] Будановым находимся в Африке».