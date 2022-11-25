Бред Кремля об украинском полуострове. Песков отреагировал на заявление Зеленского о деоккупации Крыма 25 ноября, 13:07 Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что для завершения войны Украина должна деоккупировать Крым.

Об этом сообщает российского пропагандистское информагенство РИА Новости.

По словам спикера кремлевского режима, «сделанные заявления говорят о неготовности и нежелании Киева решать проблемы невоенными методами».

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Песков заявил, что Зеленский говорит об отчуждении якобы «российской территории», но «об этом не может быть и речи».



Президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым.

Глава государства сказал, что, «если вы не можете вернуть свою территорию полностью, война просто заморожена, и когда она возобновится — вопрос времени».