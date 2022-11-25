Бред Кремля об украинском полуострове. Песков отреагировал на заявление Зеленского о деоккупации Крыма
Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что для завершения войны Украина должна деоккупировать Крым.
Об этом сообщает российского пропагандистское информагенство РИА Новости.
По словам спикера кремлевского режима, «сделанные заявления говорят о неготовности и нежелании Киева решать проблемы невоенными методами».
Песков заявил, что Зеленский говорит об отчуждении якобы «российской территории», но «об этом не может быть и речи».
Президент Владимир Зеленский заявил, что для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым.
Глава государства сказал, что, «если вы не можете вернуть свою территорию полностью, война просто заморожена, и когда она возобновится — вопрос времени».