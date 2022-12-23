Песков объяснил слова Путина о том, что «цель» России «закончить войну»
Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского диктатора о том, что цель — России «закончить войну».
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.
По его словам, никаких «предварительных контактов» касательно переговоров нет.
«Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров», — сказал он.
Спикер диктатора заявил, что речь идет, прежде всего, о скорейшем завершении войны «путем достижения тех целей, которые РФ перед собой ставит».
В четверг, 22 декабря российский диктатор Владимир Путин впервые публично назвал вторжение в Украину войной, а не спецоперацией, и заявил, что цель РФ — «не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну».