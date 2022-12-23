Песков объяснил слова Путина о том, что «цель» России «закончить войну» 23 декабря, 13:39 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского диктатора о том, что цель — России «закончить войну».

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

По его словам, никаких «предварительных контактов» касательно переговоров нет.

«Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров», — сказал он.

Видео дня

Спикер диктатора заявил, что речь идет, прежде всего, о скорейшем завершении войны «путем достижения тех целей, которые РФ перед собой ставит».

В четверг, 22 декабря российский диктатор Владимир Путин впервые публично назвал вторжение в Украину войной, а не спецоперацией, и заявил, что цель РФ — «не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну».

