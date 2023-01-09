Кремль отрицает, что Козак встречается с европейцами, чтобы принудить Украину к подписанию «мирных соглашений» 9 января, 13:28 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что РФ не пытается договориться Европой касательно «мирного договора» с Киевом.

Об этом сообщает РБК.



По его словам, «никто об этом не говорит» и «это очередная утка».

«Если я правильно понимаю, там были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией», — сказал он.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак «проводит встречи с деятелями из Европы» для того, чтобы принудить Украину к подписанию «мирных соглашений» а-ля Минск-3.

Данилов заявил, что режим диктатора Владимира Путина хочет предложить Украине «мирное соглашение» по примеру разделения Кореи.

