Российский удар по порту Одессы: Песков соврал, что РФ била по «военной инфраструктуре» 25 июля, 13:21 Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар России по порту Одессы, соврал, что удар был нанесен по «военной инфраструктуре».

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости в Telegram.

По его словам, этот удар «не может и не должен повлиять на процесс отгрузки зерна в рамках «продуктовой сделки».

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Песков сделал очередное ложное заявление, утверждая, что удар «не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации этих договоренностей».

Сразу после атаки на порт российская сторона утверждала, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».

Однако впоследствии в МИД агрессора все-таки признали, что ударили по Одесскому морскому порту, но соврали о якобы уничтожении «объекта» его «военной инфраструктуры».

23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две — сбили силы ПВО.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутерришу и Реджепу Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

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