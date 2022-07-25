Российский удар по порту Одессы: Песков соврал, что РФ била по «военной инфраструктуре»
Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ракетный удар России по порту Одессы, соврал, что удар был нанесен по «военной инфраструктуре».
Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости в Telegram.
По его словам, этот удар «не может и не должен повлиять на процесс отгрузки зерна в рамках «продуктовой сделки».
Песков сделал очередное ложное заявление, утверждая, что удар «не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации этих договоренностей».
Сразу после атаки на порт российская сторона утверждала, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».
Однако впоследствии в МИД агрессора все-таки признали, что ударили по Одесскому морскому порту, но соврали о якобы уничтожении «объекта» его «военной инфраструктуры».
23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две — сбили силы ПВО.
В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутерришу и Реджепу Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.
22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.
Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.
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